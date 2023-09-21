Росіяни атакували Черкаси: декілька людей постраждали (ФОТО/ВІДЕО)

Російські окупанти 21 вересня завдали ракетного удару по Черкасах, внаслідок чого є постраждалі. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Він зазначив, що уламки впали в центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

Відомо про п'ятьох потерпілих, під завалами перебуває щонайменше одна людина.

Наразі триває рятувальна операція.

Наслідки російського ракетного удару в Черкасах, 21 вересня 2023. Фото: Ігор Табурець / Telegram Наслідки російського ракетного удару в Черкасах, 21 вересня 2023. Фото: Ігор Табурець / Telegram

Оновлено о 07:56. Як поінформував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, внаслідок атаки постраждали семеро осіб, 10 людей евакуювали. З-під завалів врятовано одну особу.

Через ракетний удар зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорілися торговельні павільйони на ринку.

Оновлено о 09:05. У пресслужбі МВС повідомили, що кількість травмованих зросла до 10 осіб.

Атака по Україні: 21 вересня 2023

Вранці 21 вересня війська РФ здіснили чергову ракетну атаку по низці регіонів України.

Зокрема, в Києві падіння уламків збитих ракет зафіксовано в трьох районах, відомо про потерпілих у столиці та області. Подекуди в Києві зникли світло та вода. В Шевченківському районі пошкоджено газову трубу.

У Харкові є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі. Також відомо про "прильоти" в Рівному. Крім того, вибухи було чутно вибухи на Львівщині, Хмельниччині та Вінниччині.