АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Оновлено Оновлено
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни атакували Черкаси: декілька людей постраждали (ФОТО/ВІДЕО)

Черкаси, будівля, пошкодження
Наслідки російського ракетного удару в Черкасах, 21 вересня 2023. Фото: Ігор Табурець / Telegram

Російські окупанти 21 вересня завдали ракетного удару по Черкасах, внаслідок чого є постраждалі. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Він зазначив, що уламки впали в центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

Відомо про п'ятьох потерпілих, під завалами перебуває щонайменше одна людина.

Наразі триває рятувальна операція.

Фото 2 — Росіяни атакували Черкаси: декілька людей постраждали (ФОТО/ВІДЕО)
Наслідки російського ракетного удару в Черкасах, 21 вересня 2023. Фото: Ігор Табурець / Telegram
Фото 3 — Росіяни атакували Черкаси: декілька людей постраждали (ФОТО/ВІДЕО)
Наслідки російського ракетного удару в Черкасах, 21 вересня 2023. Фото: Ігор Табурець / Telegram

Оновлено о 07:56. Як поінформував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, внаслідок атаки постраждали семеро осіб, 10 людей евакуювали. З-під завалів врятовано одну особу.

Через ракетний удар зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорілися торговельні павільйони на ринку.

Оновлено о 09:05. У пресслужбі МВС повідомили, що кількість травмованих зросла до 10 осіб.

Атака по Україні: 21 вересня 2023

Вранці 21 вересня війська РФ здіснили чергову ракетну атаку по низці регіонів України.

Зокрема, в Києві падіння уламків збитих ракет зафіксовано в трьох районах, відомо про потерпілих у столиці та області. Подекуди в Києві зникли світло та вода. В Шевченківському районі пошкоджено газову трубу.

У Харкові є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі. Також відомо про "прильоти" в Рівному. Крім того, вибухи було чутно вибухи на Львівщині, Хмельниччині та Вінниччині.

Автор:
Артем Ющенко