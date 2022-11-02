Росіяни атакували Черкаську область дронами, один з них влучив в об’єкт інфраструктури

Окупанти вночі 2 листопада атакували іранськими дронами-камікадзе Черкаський район, два безпілотники збили, ще один влучив в об’єкт інфраструктури.

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Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Усю ніч ворог тероризував одну з громад Черкаського району. Два "шахіди" збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури", - зазначив він.

За його словами, люди не постраждали.

Нагадаємо, вночі на Дніпропетровщині збили 6 іранських дронів-камікадзе.