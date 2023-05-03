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Росіяни атакували Дніпропетровську область з важкої артилерії: одна людина постраждала

обстріли дніпропетровщини, обстріли нікопольщини
Фото: Facebook Миколи Лукашука

Протягом дня 3 квітня військові РФ відкривали вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області, зокрема, під вогонь потрапив Нікополь.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок атаки з важкої артилерії постраждала 86-річка жінка. Лікарі оглянули пенсіонерку, було прийняти рішення лишити її лікуватися вдома.

Крім того, зафіксували численні руйнування. В приватному будинку виникла пожежа, сили ДСНС оперативно ліквідували загорання.

Дві господарські споруди знищено, ще дев'ять пошкоджено внаслідок атаки. Понівечено також будівлі двох медзакладів, тринадцять приватних будинків, декілька автомобілів, більше 20 сонячних панелей та лінії електропередач.

Нагадаємо, вночі 3 травня ворог також випустив по Дніпропетровській області іранські дрони-камікадзе. Внаслідок атаки у Дніпрі  пошкоджена адмінбудівля. 

Напередодні цього під ворожий удар потрапили Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади регіону. 

Автор:
Віта Молодан