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Росіяни атакували дронами Чернігівську та Сумську області. Є руйнування (ФОТО/ВІДЕО)
Війська Російської Федерації під час масованої атаки на Україну завдали ударів по Чернігівській та Сумській області. По регіонах загарбники запустили дрони типу Shahed 136.
Про це повідомили ОВА.
У Чернігівській області ціллю окупантів стала Семенівка. Зафіксували влучання в житлові будинки. Кількість потерпілих уточнюється.
По Новгород-Сіверській громаді росіяни 14 разів вдарили з артилерії, 36 — з РСЗВ, 7 – з мінометів, також запустили 3 некеровані авіаційні ракети.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Близько 01:30 20 липня росіяни атакували Суми трьома БпЛА типу Shahed 136. Один з них влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок влучання пошкоджено приміщення закладу з послідуючим загоранням. Інші — збили.
"На місці події бригадою швидкої медичної допомоги надано допомогу медичній сестрі закладу", — уточнили в Сумській ОВА.
Нагадаємо, у червні одна людина загинула внаслідок обстрілу російськими військами прикордонного села Янжулівка Семенівської громади Чернігівської області. Крім того, нещодавно російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Білопілля на Сумщині, внаслідок чого є загиблі та поранені.