Росіяни атакували дронами Дніпропетровщину: в ОДА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ вночі 18 березня атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, ймовірно - "шахедами". Два з них влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Там сильні руйнування. Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь", - зазначив він.

Крім того, пошкоджені 6 дачних будинків поряд. Ще 4 - зруйновані вщент.

За словами очільника ОДА, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 15 березня в черговий раз обстріляли місто Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області. Через ворожу атаку загинули двоє жінок.