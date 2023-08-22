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Росіяни атакували дронами Семенівську громаду: частково зруйновано мерію, є загиблий (ФОТО)
Російські військові увечері 21 серпня атакували Семенівську міську громаду Новгород-Сіверського району Чернігівської області з використанням безпілотних літальних апаратів.
Зокрема, як повідомляють обласні прокуратура та управління поліції, з безпілотника було скинуто вибуховий пристрій на прикордонне село Янжулівка, в результаті чого загинув 27-річний місцевий житель.
Окрім того, у цей же день ворог із застосуванням дрону-камікадзе здійснив удар по місту, частково зруйнувавши адміністративну будівлю. Судячи з опублікованого правоохоронцями фото, йдеться про будівлю мерії. Підтвердив це й начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Також повідомляється, що пошкоджень зазнали навколишні споруди та приватні будинки.
За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури розпочато розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, у тому числі, поєднаного з умисним вбивством (частини 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу). Слідчі Новгород-Сіверського райуправління поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загалом, за словами Чауса, за попередню добу ворог обстрілював прикордонні населенні пункти області чотири рази: зафіксовано було 39 вибухів. Застосовано міномети, АГС та дрони-камікадзе.
Нагадаємо також, що у червні внаслідок обстрілу з російського боку зі ствольної артилерії в Янжулівці загинула ще одна мешканка на ім'я Наталія Пустовойт. Про обстріли цього населеного пункту раніше неодноразово повідомлялося ще минулого року, зокрема в травні минулого року та у червні.