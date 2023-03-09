Росіяни атакували енергетичний об’єкт на Івано-Франківщині

9 березня під час масованої ракетної атаки армії країни-агресора РФ зафіксовано влучання в енергетичну інфраструктуру Івано-Франківської області.

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Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Є влучення і по енергетичному об’єкту у нашій області. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", - сказала Онищук.

Зазначимо, як раніше повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, під час масованої ракетної атакки 9 березня країна-агресор РФ випустила по території України 81 ракету. 39 російських ракет знайшли свої цілі, також було чотири удари безпілотниками.

Нагадаємо, зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.

Зокрема, відомо, що внаслідок обстрілів армії країни-агресора РФ постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго.