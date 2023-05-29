Росіяни атакували Київ дронами і ракетам: ППО знищила понад 40 цілей

Цієї ночі ворог знов завдав повітряної атаки по Києву дронами «Shahed» і здійснив пуски крилатих ракет Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом ППО знищила понад 40 повітряних цілей.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

В результаті падіння уламків в Подільському районі пробило дах житлового будинку. Інформація про постаждалих наразі не надходила.

У КМВА наголосили, що дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Там закликали в жодному разі не знімати роботу ППО.

"Цим ви вбереже і наших воїнів протиповітряної оборони, і, відповідно - своє життя", написав - начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, це вже 15-та повітряна атака з початку травня. Рашисти усіма силами намагаються здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси нашої ППО.

У ніч на 28 травня сили ППО знищили над Києвом понад 40 безпілотників окупантів. Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах столиці.