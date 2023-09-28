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Росіяни атакували Красногорівку й Костянтинівку: двоє загиблих, шестеро поранених
28 вересня о 12:00 годину, російські окупаційні війська вдарили зі ствольної артилерії 152-го калібру по Красногорівці. Внаслідок цього загинули чоловіки 47 й 54 років. Дві жінки чоловік отримали поранення та мінно-вибухові травми.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Через годину окупанти нанесли авіаудар по Костянтинівці. За попередніми даними, загарбники вдарили з КАБ-100.
За даними слідства, унаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків. У них діагностовано перелами та рвані рани.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Повідомляється, що усі постраждалі під час обстрілу знаходилися на вулиці. Ворожі обстріли також пошкодили торговельний об’єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння й корпуси навчального закладу.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Нагадаєо, вдень 28 вересня російські загарбники обстріляли територію Авдіївського коксохімічного заводу. Вони вдарили двома ракетами, внаслідок чого на підприємстві сталась пожежа.