Росіяни атакували Красногорівку й Костянтинівку: двоє загиблих, шестеро поранених

28 вересня о 12:00 годину, російські окупаційні війська вдарили зі ствольної артилерії 152-го калібру по Красногорівці. Внаслідок цього загинули чоловіки 47 й 54 років. Дві жінки чоловік отримали поранення та мінно-вибухові травми.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Через годину окупанти нанесли авіаудар по Костянтинівці. За попередніми даними, загарбники вдарили з КАБ-100.

За даними слідства, унаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків. У них діагностовано перелами та рвані рани.

Повідомляється, що усі постраждалі під час обстрілу знаходилися на вулиці. Ворожі обстріли також пошкодили торговельний об’єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння й корпуси навчального закладу.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаєо, вдень 28 вересня російські загарбники обстріляли територію Авдіївського коксохімічного заводу. Вони вдарили двома ракетами, внаслідок чого на підприємстві сталась пожежа.