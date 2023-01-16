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Росіяни атакували Куп'янськ, є постраждалі
Армія країни-агресора РФ вранці 16 січня обстріляла Куп'янськ у Харківській області, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок", - зазначив він.
За його словами, внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення: 41-річний чоловік та 65-річна жінка.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також Синєгубов повідомив, що окупанти 15 січня з артилерії, мінометів та танків обстріляли прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.
У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений заклад освіти, сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди.
Нагадаємо, окупанти 14 січня обстріляли три райони Харківської області.