Росіяни атакували Куп'янськ, є постраждалі

Армія країни-агресора РФ вранці 16 січня обстріляла Куп'янськ у Харківській області, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення: 41-річний чоловік та 65-річна жінка.

Також Синєгубов повідомив, що окупанти 15 січня з артилерії, мінометів та танків обстріляли прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений заклад освіти, сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Нагадаємо, окупанти 14 січня обстріляли три райони Харківської області.