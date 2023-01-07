Росіяни атакували Курахове і Бахмут, є загиблі та поранені

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область, через обстріли двоє жителів регіону загинули і сім дістали поранення.

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Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Цієї ночі росіяни продовжували стріляти у центрі та на півночі області. На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове — 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні", - зазначив він.

Крім того, на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки, обійшлося без жертв.

На Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі. У місті поранено 5 людей, пошкоджено 5 приватних будинків.

За словами Кириленка, ще 1 людина дістала поранення у Предтечиному Костянтинівської громади.

Нагадаємо, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що понад 60% Бахмута Донецької області зруйновано під час боїв за місто.