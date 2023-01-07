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Росіяни атакували Курахове і Бахмут, є загиблі та поранені
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область, через обстріли двоє жителів регіону загинули і сім дістали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Цієї ночі росіяни продовжували стріляти у центрі та на півночі області. На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове — 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні", - зазначив він.
Крім того, на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки, обійшлося без жертв.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі. У місті поранено 5 людей, пошкоджено 5 приватних будинків.
За словами Кириленка, ще 1 людина дістала поранення у Предтечиному Костянтинівської громади.
Нагадаємо, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що понад 60% Бахмута Донецької області зруйновано під час боїв за місто.