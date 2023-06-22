АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни атакували Одеську область дронами — виникла пожежа

обстріли одещини, атаки на Одеську область
Фото: ua.depositphotos.com

Окупаційні війська Російської Федерації в ніч на 22 червня завдали ударів по Одеській області. Ворог для атаки використав ударні дрони.

Про це повідомив речник голови одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він уточнив, що Одещину атаковано безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136.

Сили Протиповітряної оборони України знищили 3 БПЛА, 1 дрон влучив у складське приміщення.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Загорання оперативно ліквідовано. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше, у травні унаслідок обстрілів країною-агресором РФ в Одесі згоріли склади з гуманітарною допомогою від Українського Червоного Хреста

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан