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Росіяни атакували Одеську область дронами — виникла пожежа
Окупаційні війська Російської Федерації в ніч на 22 червня завдали ударів по Одеській області. Ворог для атаки використав ударні дрони.
Про це повідомив речник голови одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Він уточнив, що Одещину атаковано безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136.
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Внаслідок атаки виникла пожежа. Загорання оперативно ліквідовано. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше, у травні унаслідок обстрілів країною-агресором РФ в Одесі згоріли склади з гуманітарною допомогою від Українського Червоного Хреста.
Джерело фото: ua.depositphotos.com