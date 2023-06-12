Росіяни атакували Оріхів — одна людина загинула

Окупаційні війська Російської Федерації 12 червня завдали удару по Оріхову Запорізької області. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

Ворог запустив три керовані авіабомби, вони влучили по території міста. Через обстріл також одна людина дістала поранення. Крім того, внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки та комунікації.

"На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови", — уточнили в ОВА.

Нагадаємо, попередньої доби російські загарбники продовжували бити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. 74 обстріли здійснив ворог по 17 населених пунктах області.

Раніше, зокрема, двоє осіб загинули внаслідок влучання російськими військами у приватний будинок в Оріхові.