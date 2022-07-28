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Росіяни атакували парк Горького у Харкові: відео моменту
В ніч з 27 на 28 липня російські окупаційні війська нанесли удар по парку Горького у Харкові. Мер міста Ігор Терехов опублікував відео моменту влучання снаряду.
Внаслідок атаки атракціони лишилися неушкодженими, однак господарські споруди частково пошкоджені. Жертв та поранених також немає.
"Це ж як треба ненавидіти саме поняття краса, щоб бити по нашому парку! Слідкуйте за перевіреною інформацією", — додав Терехов.
Відомо, що загалом вночі 28 липня російські війська два рази підряд атакували Харків. Загарбники запустили по місту ракети С-300.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Напередодні, вранці 27 липня, росіяни також вдарили по Харкову із ЗРК С-300. Тоді, закрема, в Індустріальному районі близько 5 години окупанти пошкодили будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Унаслідок обстрілу горіли також 10 автомобілів.