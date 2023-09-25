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Події
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Росіяни атакували південь України ракетами й "шахедами": влучили в припортову інфраструктуру (ФОТО)

Одещина, будівля, пошкодження
Наслідки російської атаки по Україні в ніч на 25 вересня 2023. Фото: Сили оборони півдня України / Telegram

Російські окупанти в ніч на 25 вересня вкотре атакували південь України, внаслідок чого пошкоджено, зокрема, морський вокзал в Одесі, а також травмовано людину.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

Зазначається, що ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети "Онікс". Також війська РФ застосовували 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.

Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти. 

Фото 2 — Росіяни атакували південь України ракетами й "шахедами": влучили в припортову інфраструктуру (ФОТО)
Наслідки російської атаки по Україні в ніч на 25 вересня 2023. Фото: Сили оборони півдня України / Telegram
Фото 3 — Росіяни атакували південь України ракетами й "шахедами": влучили в припортову інфраструктуру (ФОТО)
Наслідки російської атаки по Україні в ніч на 25 вересня 2023. Фото: Сили оборони півдня України / Telegram
Фото 4 — Росіяни атакували південь України ракетами й "шахедами": влучили в припортову інфраструктуру (ФОТО)
Наслідки російської атаки по Україні в ніч на 25 вересня 2023. Фото: Сили оборони півдня України / Telegram
Фото 5 — Росіяни атакували південь України ракетами й "шахедами": влучили в припортову інфраструктуру (ФОТО)
Наслідки російської атаки по Україні в ніч на 25 вересня 2023. Фото: Сили оборони півдня України / Telegram
Фото 6 — Росіяни атакували південь України ракетами й "шахедами": влучили в припортову інфраструктуру (ФОТО)
Наслідки російської атаки по Україні в ніч на 25 вересня 2023. Фото: Сили оборони півдня України / Telegram

Сили та засоби протиповітряної оборони збили 19 "шахедів" та 11 "Калібрів".  По 1 "Калібру" було знищено над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, а переважну більшість – в небі над Одещиною.

Однак загарбники влучили в припортову інфраструктуру. Морський вокзал в Одесі зазнав суттєвих пошкоджень. У будівлі привокзального готелю, який уже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Крім того, "Оніксами" зруйновано зерносховища.

Через падіння уламків отримали пошкодження й зайнялися складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також горіла трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовано. 

Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло. Через це одна цивільна жінка травмована, їй надали медичну допомогу.

Автор:
Артем Ющенко