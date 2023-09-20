Росіяни атакували Полтавщину: є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці

Вночі 20 вересня армія країни-агресора РФ атакувала Україну 24 ударними дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони. Зафіксовано влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці Полтавської області.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Сьогодні вночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину. Наша ППО добре відпрацювала по ворожим БпЛА", - зазначив Лунін.

Він додав, що, на жаль, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа.

Наразі на місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено.

Станом на зараз відомо, що постраждалих немає.

Зауважимо, 28 серпня росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавської області. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло.

Нагадаємо, 2 квітня 2022 російські загарбники атакували Кременчук та обстріляли Кременчуцький НПЗ із навколишніми складами паливно-мастильних матеріалів. Тоді завод, інфраструктура якого була знищена під час обстрілів, не працював тривалий час.