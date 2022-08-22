Росіяни атакували прикордонні громади Сумської області

Ввечері 22 серпня окупанти відкрили вогонь по прикордонним громадам Шосткинського району Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

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Близько 18:00 по Середино-Будській громаді стріляли з міномету – зафіксовано 2 влучання і 3 постріли освітлювальними снарядами. В результаті виникла пожежа біля очисних споруд, це вже вдруге за місяць.

Наслідки пожежі встановлюються. Загалом близько 80 кулеметних снарядів російські загарбники випустили по території Сумської області за останню добу.

Крім того, вночі 22 серпня російські окупанти знову вдарили по Миколаєву. Відомо про влучання на територію підприємства. Цього ж дня загарбники завдали чергового ракетного удару по Київському району Харкова з боку Бєлгород.

Нагадаємо також, 19 серпня російська армія завдала нового ракетного удару - по закладу вищої освіти у Київському районі міста, що призвело до його часткового руйнування.

Загальна кількість загиблих внаслідок російських ракетних ударів по двох гуртожитках у Салтівському та Слобідському районах Харкова ввечері 17 та вранці 18 серпня збільшилася до 24.