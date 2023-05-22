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Росіяни атакували прикордоння Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: управління ДСНС у Сумській області.
Фото: управління ДСНС у Сумській області.

Російські окупаційні війська протягом дня 22 травня здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок чого поранення дістала одна людина.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Загалом, зафіксовано 80 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Так, Білопільську громаду ворог обстріляв з мінометів (12 вибухів) та з АГС (34 вибухи).

Новослобідська громада потрапила під ракетний обстріл – 3 ракети.

По Великописарівській громаді росіяни гатили з артилерії (13 вибухів), внаслідок чого одна цивільна особа отримала осколкове поранення. Також обстрілом пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчу споруду та паркан. Також був мінометний обстріл – 9 вибухів.

На Миропільську громаду ворог здійснив скидання вибухового пристрою (ВОГ) за допомогою БпЛА (1 вибух).

По Юнаківській громаді росіяни билиз артилерії (8 вибухів).

Нагадаємо, у Сумській області в пʼятницю, 19 травня, внаслідок російських обстрілів загинули троє цивільних осіб.

Автор:
Ніна Комащенко