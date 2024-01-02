Росіяни атакували ракетами Київ та Харків. Яка ситуація в регіонах

Зранку 2 січня росіяни обстріляли ракетами Київ та Харків. В столиці станом на 9:20 16 постраждалих внаслідок російської атаки, в Харкові понад 40 постраждалих. Про це повідомляють на своїх телеграм-каналах Київська міська державна адміністрація, та Харківська обласна військова адміністрація.

2 січня близько 08:00 Повітряні сили України повідомили про запуск ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва. Пізніше близько 8:30 було повідомлення про повторний запуск "Кинджалів" в напрямку столиці.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, внаслідок ракетної атаки в столиці є загорання житлових будинків та пошкодження комунікацій у 9 районах:

- В Солом’янському районі, зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків;

- В Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;

- В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

- В Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території.

- В Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

- в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

- в Святошинському р-ні (станом уточнюється);

- в Подільському р-ні загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється.

- Шевченківський район – падіння решток на відкриту територію.

Як повідомляє телеграм-канал КМДА, внаслідок загоряння будинків у Солом'янському районі медики госпіталізували 16 постраждалих. Також в деяких районах столиці фіксують відсутність води та світла.

Внаслідок атаки по Харкову та області понад 40 постраждалих

Як повідомив на своєму телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синьогубов, близько 7:30 росіяни завдали удару по центральній частині Харкова. Станом на 9:25 40 осіб постраждало, загинула одна жінка.

Внаслідок атаки по Харкову пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.

Крім того, за даними ОВА артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів російські війська завдали в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп'янського району; Чернещини Ізюмського району. Також 2 січня ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп'янського району.

Нагадаємо, Київ зазнав масованої ракетної атаки 29 грудня. Тоді внаслідок обстрілів постраждали Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Постраждало майже 120 міст і сіл. Внаслідок атаки відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України.