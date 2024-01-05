Росіяни атакували "Шахедами" Херсонщину, є постраждалі

У ніч на 5 січня окупанти вдарили трьома БПЛА Shahed 131/136 по адміністративній будівлі та модульному містечку у Високому Херсонської області. Поранення отримали 7 людей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці", - написав голова ОВА.

Крім того, п'ятеро людей, серед яких 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. ЇХ врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до початку ворожого обстрілу.

Нагадаємо, 29 грудня окупанти 108 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них - 8 "Shahed". Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

По місту Херсон росіяни випустили 24 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали; гуманітарний штаб у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні. Також влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент.