Росіяни атакували село на Херсонщині, серед постраждалих є діти

Російські війська не припиняють обстрілювати населені пункти Херсонської області. Так, 16 травня ворог вдарив по селу у Херсонській громаді.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Внаслідок прицільного удару по житловому будинку постраждало четверо цивільних - жінка і троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі місцевих жителів.

Наслідки обстрілу. Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що внаслідок обстрілу 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку, її шпиталізували. Ще у двох дітей, 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес.

За його словами, 59-річна жінка через обстріл дістала струс мозку.

Нагадаємо, за добу 15 травня російській окупаційні війська 80 разів обстріляли Херсонську область.