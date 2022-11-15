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Росіяни атакували Волинську область, влада закликає населення запастися усім необхідним
ЗС РФ 15 листопада завдали удару по об‘єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі Волинської області, повідомив голова обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.
Інформація про потерпілих уточнюється, на місці влучання працюють відповідні служби.
"У зв‘язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням. Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо. Повідомте про це всіх, хто не користується соцмережами, щоб вони теж були готові", — звернувся Погуляйко до місцевих жителів.
Росія розпочала масовану ракетну атаку ввечері 15 листопада. В багатьох міста ППО збила повітряні цілі. Однак фіксують також і влучання. Зокрема, у Києві росіяни поцілили по житловому будинку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Через попадання в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині, обласний центр знеструмлений. Аналогічна ситуація виникла у Житомирі.
Крім того, у Харкові ціллю ворога став також об'єкт критичної інфраструктури. У місті зупинено наземний електротранспорт, метро.