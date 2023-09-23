На Херсонщині росіяни атакували з дрона цивільного чоловіка

23 вересня російські окупанти скинули з безпілотника вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, через ворожий удар чоловік втратив частину руки, також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча.

Потерпілого у важкому стані доставили до лікарні. Медики роблять все можливе, аби врятувати йому життя.

Як додав очільник області Олександр Прокудін, протягом минулої доби противник здійснив 119 обстрілів по області, випустивши 598 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали, медичний та навчальні заклади, пункт незламності, територію елеватора у Бериславському районі а також навчальні заклади, об'єкти критичної інфраструктури та пенітенціарну установу у Херсонському районі

Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок російської агресії протягом доби 21 вересня загинули семеро людей загинули, ще 12 дістали поранення.