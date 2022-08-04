Росіяни атакували з "Градів" Дніпропетровщину: знищили будинок, пошкодили 104 сонячні панелі та поранили жінку

Військові армії РФ вночі 4 серпня обстріляли два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Криворізький. В результаті є руйнування, одна жінка дістала поранення. Про це в Facebook повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Лише по Нікополю з "Градів" випустили близько 60 реактивних снарядів. В результаті обстрілу сталася пожежа. Росіяни знищили один житловий будинок і три господарчі споруди.

"Пошкоджено техніку та будівлю місцевого підприємства, майже півсотні будинків, більше десяти автомобілі, 104 сонячні панелі. Ворог влучив по лініям електропередач, внаслідок чого без світла залишилось більше трьох тисяч абонентів. Також пошкоджено мережі водо- та газопостачання. На щастя, минулося без постраждалих", — резюмував Лукашук.

Населені пункти Криворізького району атакували з "Ураганів". В Широківській громаді загарбники спричинили пожежу в будинку, пошкодили житлову і господарчу споруди.

Крім того, в результаті обстрілу одна жінка дістала ураження ноги. В Карпівській громаді окупанти поцілили між населеними пунктами. Там обійшлося без жертв і без руйнувань.

Крім того, російськи загарбники вночі 4 серпня знову атакували Миколаїв та Харків. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що близько четвертої ранку російські військові обстріляли два райони міста.

Напередодні, вночі 3 серпня, окупанти декілька разів обстріляли Харків та Миколаїв. В результаті в кожному з них руйнувань зазнали будівлі. У Дніпропетровськой області ціллю ворога стали Зеленодольська та Апостолівська громади Криворізького району.