Росіяни атакували Запорізький район: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя та район, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

"Ракетний терор мирного населення продовжується. Гучний ранок видався для Запорізького району. Ворог наніс серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали цивільні споруди.Зокрема, виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.

Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці.Обійшлось без постраждалих.

При цьому, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок нічної атаки Запоріжжя ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт.

Нагадаємо, окупанти 21 березня 89 разів обстріляли Запорізьку область і позиції українських захисників, застосувавши при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії фронту.