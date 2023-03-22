Росіяни атакували Запоріжжя: влучили в об'єкти інфраструктури

За минулу добу російські війська 89 разів обстріляли Запорізьку область і позиції українських захисників, застосувавши при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії фронту.

Під ворожий вогонь потрапили 20 населених пунктів: Запоріжжя, Новоіванівка, Чарівне, Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівка, Гуляйпільське, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Оріхів, Залізничне, Мала Токмачка, Малинівка, Преображенка, Білогір'я, Щербаки, Приморське, Степове, Малі Щербаки, повідомляє Запорізька ОВА.

"Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що влада Запорізької області розглядає можливість примусової евакуації сімей з дітьми з прифронтових населених пунктів при суттєвому збільшенні обстрілів. За добу 21 березня евакуація населення не проводилася.