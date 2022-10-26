Росіяни атакують населені пункти в Харківській області, розташовані біля лінії зіткнення та кордоні

Окупаційні війська Російської Федерації продовжують завдавати ударів по Харківщині. Протягом минулої доби під ворожий вогонь потрапили розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

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Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, постраждалих серед мирного населення немає.

"В той же час у Харківському районі біля смт Козача Лопань на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Вона госпіталізована з пораненнями", — уточнив Синєгубов.

Він підкреслив, що в області зберігається висока мінна небезпека. За минулу добу сапери знешкодили 291 вибухонебезпечний предмет. На сьогоднішній день розміновуються тільки об'єкти критичної інфраструктури та основні дороги.

"Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччями доріг тощо", —звернувся Синєгубов до місцевих жителів.

Нещодавно в Ізюмському районі Харківської області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Тоді 2 людей загинуло.