Росіяни вдарили по центру Харкова, є постраждалі

Російські окупаційні війська зранку 5 лютого обстріляли центр Харкова, внаслідок чого сталася пожежа.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано "приліт" у центральній частині міста. Попередньо ракета С-300. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - зазначив він.

За його словами, є влучання в житлову забудову в центрі міста, сталася пожежа.

"Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці. Дані про постраждалих уточнюються", - повідомив Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що дві ворожі ракети вдарили по центру міста.

За його словами, на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію.

Крім того Синєгубов повідомив, що за добу 4 лютого ворог завдав ударів з артилерії та мінометів по населеним пунктам Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

За його словами, внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено адмінбудівлю медичного закладу та приватні житлові будинки. У Вовчанську пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих серед цивільних.

Нагадаємо, через обстріли 3 лютого у Куп’янську була пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства.