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Росіяни били по Очакову: в ОВА розповіли про наслідки

Росіяни били по Очакову: в ОВА розповіли про наслідки
Влучання зафіксовано на території об’єкта інфраструктури.

Російські окупаційні війська обстріляли Очаків Миколаївської області, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, обстріли відбулися ввечері 20 квітня.

"Внаслідок чого пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Влучання зафіксовано на території об’єкта інфраструктури. Постраждалих немає", - зазначив він.

Крім того, росіяни били по акваторії та узбережжю Очаківської громади, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у Великодню ніч окупанти обстріляли Миколаївщину, в результаті - 2 підлітків загинули.

Автор:
Ніна Комащенко