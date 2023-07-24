ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни били по пляжу у Костянтинівці касетними боєприпасами: загинула дитина

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Павло Кириленко/Telegram
Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Павло Кириленко/Telegram

Російські окупаційні війська ввечері 24 липня вдарили касетними боєприпасами по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого загинула одна дитина та є поранені.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Близько 19:00 рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника", - зазначив він.

За його словами, внаслідок ворожої атаки щонайменше семеро цивільних поранені. Серед них четверо дітей: 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. Проте, одну поранену дитину врятувати не вдалося і вона загинула.

Фото 2 — Росіяни били по пляжу у Костянтинівці касетними боєприпасами: загинула дитина
Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Павло Кириленко/Telegram

"Вкотре звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце! Подбайте про них - евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо", - додав Кириленко.

Нагадаємо, російські війська обстрілами Донеччини 22 липня вбили чотирьох жителів регіону й поранили ще 11.

Автор:
Ніна Комащенко