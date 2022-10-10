Росіяни били ракетами, "Ураганами", "Градами" та важкою артилерією по Дніпропетровщині

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 10 жовтня росіяни вкотре накрили вогнем Нікополь. Понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч масованих атак. Росіяни били ракетами, "Ураганами", "Градами" та важкою артилерією по 4 районах області. У Нікопольському обстріляли 3 громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську", - зазначив Резніченко.

У самому Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі. Через обстріл знеструмилися оселі понад 2 000 нікопольчан. Більшість енергетики уже підключили.

Крім того, російські снаряди побили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, крамниці, кафе, перукарню та стоянку.

У Червоногригорівській та Мирівській громадах тривають обстеження територій - інформація уточнюється.

У Криворізькому районі ворог "Ураганами" ударив по Зеленодольській громаді. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

За словами Резніченко, жертв серед цивільного населення немає.

"На Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. Обидві нашою ППО знищено", - зазначив очільник області.