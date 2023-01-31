Росіяни били з важкої артилерії по Нікопольському району: пошкоджені будинки

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 31 січня окупанти знову атакували Нікопольський район.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Вночі армія РФ завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди і лінії електропередач.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Обстеження територій, що потрапили під обстріл, наразі триває.

Нагадаємо, ввечері 29 січня окупанти атакували Нікопольщину з важкої артилерії, внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки та електромережі.