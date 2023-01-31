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Росіяни били з важкої артилерії по Нікопольському району: пошкоджені будинки
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 31 січня окупанти знову атакували Нікопольський район.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Вночі армія РФ завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів", - зазначив він.
За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди і лінії електропередач.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.
Обстеження територій, що потрапили під обстріл, наразі триває.
Нагадаємо, ввечері 29 січня окупанти атакували Нікопольщину з важкої артилерії, внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки та електромережі.