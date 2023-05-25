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Росіяни двічі за день обстріляли Нікополь
Протягом дня російську окупаційні війська двічі обстріляли Нікополь з важкої артилерії, понівечивши житло людей. Загалом було пошкоджено 7 приватних житлових будинків та стільки ж господарських споруд.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.
За його словами, пошкодження отримали 3 лінії електропередач та 4 газопроводи. Побита опора сонячних панелей. З людей ніхто не постраждав.
Окрім цього, вчора ввечері ворог атакував Нікопольський район дроном-камікадзе. Влучив по Марганецькій громаді. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, проти ночі 22 травня армія країни-агресора РФ атакувала Дніпрпетровщину безпілотниками та ракетами.
Кілька днів тому російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії. Під ворожий вогонь потрапила Червоногригорівська громада і Нікополь. По місту росіяни випустили майже три десятки снарядів.