Росіяни двічі за день обстріляли Нікополь

Протягом дня російську окупаційні війська двічі обстріляли Нікополь з важкої артилерії, понівечивши житло людей. Загалом було пошкоджено 7 приватних житлових будинків та стільки ж господарських споруд.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

За його словами, пошкодження отримали 3 лінії електропередач та 4 газопроводи. Побита опора сонячних панелей. З людей ніхто не постраждав.

Окрім цього, вчора ввечері ворог атакував Нікопольський район дроном-камікадзе. Влучив по Марганецькій громаді. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, проти ночі 22 травня армія країни-агресора РФ атакувала Дніпрпетровщину безпілотниками та ракетами.

Кілька днів тому російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії. Під ворожий вогонь потрапила Червоногригорівська громада і Нікополь. По місту росіяни випустили майже три десятки снарядів.