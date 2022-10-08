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Росіяни економлять боєкомплекти та стріляють по своїх же, плутаючи сторони світу - перехоплення СБУ
Служба безпеки України повідомляє про перехоплення телефонної розмови, в якій один з окупантів розповідає, що російські війська економлять боєкомплекти, а їхні коригувальники наводять вогонь по своїх, плутаючи сторони світу.
"З кожним днем все гірше, гірше, людей менше, менше. Тобі дають БК менше й менше. Раніше стріляли по 10, по 20. Зараз - 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохли: та-та-та-та-та, а ми пук-пук у відповідь", - скаржиться він на ситуацію на фронту своїй дружині.
За словами представника окупаційних сил, росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити і просто "пачками" нищать загарбників.
"Знову сьогодні стару позицію штурмували. Знову всіх наших поклали хохли. Хотіли повернути назад... Усіх поклали. 200-ті, 300-ті. Захлинулась атака. Наказав заступник комбата: відбити назад позиції. Ми тут м'ясо", - бідкається він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також військовий РФ повідомив, що загарбники ведуть обстріли по українських військах здалеку, боячись підходити ближче, та й то "якийсь дурень" скоректував вогонь, переплутавши південь та північ, і "прилетіло по нас фактично".
"Якщо вони били б з прямої наводки, то влучали б. А вони не б'ють, б'ють десь здалеку, з тили стріляють. А корегувальники у нас он які. Або в поле влучаємо, або по нашим. Кажу ж, хохли з нас там просто ржуть", - описав ситуацію він.
СБУ також нагадує, що якщо окупанти хочуть залишитися в живих, то можуть здаватися в полон, повідомляючи про наміри за номерами "гарячої лінії": +380665803498 та +380931192984. Зателефонувати на них можуть як самі військовослужбовці РФ, так і їхні рідні та близькі.