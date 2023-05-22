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Росіяни евакуйовують сховише ядерних боєприпасів з Бєлгородської області

ютьс, бєлгородська область
Негайна евакуація ядерних боєприпасів, які зберігалися на об'єкті вже у процесі. Фото: скріншот з телемарафону

У світлі останніх подій, які відбуваються у Бєлгородській області, росіяни вирішили провести термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, що знаходиться неподалік міста Грайворона. 

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що негайна евакуація ядерних боєприпасів, які зберігалися на об'єкті під назвою "Бєлгород 22" вже у процесі та підтвердив, що на об'єкті була тактична ядерна зброя. За його на таку евакуацію потрібні значні ресурси.

Крім того, за словами Юсова, російська реакція змінюється від несприйняття і заперечення до паніки. В російськиї телеграм-каналах вже почали з'являтися відео, на яких перелякані місцеві мешканці намагаються потрапити у закинуті і заблоковані бомбосховища, виламавши двері.

Як приклад паніки серед росіян він навів стихійну евакуацію населення, яку окупанти намагаються зробити організованою.

Нагадаємо, 22 травня в мережі з'явилася інформація про те, що нібито неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області РФ. З'ясувалося, що там легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Автор:
Тетяна Гойденко