Росіяни "Іскандерами" обстріляли Покровськ: загинуло 6 людей

Вночі росіяни 5 разів обстріляли місто Покровськ на Донеччині ракетами типу "Іскандер". На данний момент відомо про 6 загиблих цивільних громадян.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.

"Місто Покровськ зазнало 5 обстрілів ракетами типу 9М723 Іскандер М у проміжок часу з 21.20 до 02.20" - написав він.

За його інформацією, пошкоджено понад 20 житлових будинків та залізнична інфраструктура. Також він додав, що через обстріли роботу Карлівської фільтрувальної станції досі не відновлено, водопостачання до Покровської громади не подається.

Станом на 10:10 у результаті нічних обстрілів загинуло 6 громадян.

За словами мера Покровська, зараз фахівці житлово-комунального відділу та підрядних організацій надають мешканцям допомогу у розбиранні завалів та оформленні документів на ремонт будинків.