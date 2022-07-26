Росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти на Луганщині, - ОВА

Аби закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються. Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу нашого регіону, та щоб її перетнути жертвує усіма резервами і спалює села на Луганщині та Донеччині. Окупантам не потрібні люди – потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою", - заважив Гайдай.

Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. В районах вісьмох із них ворог задіяв авіацію.

За словами очільника області, за минулу добу відбиті три чотири штурму з боку росіян, на п’ятому напрямку бої точаться й досі.

"Учора росіяни поцілили чотирма ракетами, організували два масивних артилерійських обстріли та ще двічі застосовували міномети там, де їм вдалося дещо наблизитися", - зазначив він.

Голова ОВА зауважив, що окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів.

"Те, що вони зробили із Врубівкою, коли треба було швидше прорватися до Лисичанська, чи з Новотошківським, де залишилися усього 10 осіб із числа місцевого населення, ще у квітні. Російській армії байдуже, що буде в селі чи місті завтра, що вони калічать життя навіть тим, хто на них чекав усі ці роки", - підкреслив Гадай.

Нагадаємо, окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки не можуть вийти на адмінкордони Луганської області.