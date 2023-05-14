Росіяни крилатими ракетами атакували Тернопільську область: є постраждалі

Під час повітряної тривоги вночі 14 травня в Тернопільській області пролунали вибухи. В 05:00 в регіоні зафіксували приліт крилатих ракет. Відомо про двох постраждалих внаслідок ударів.

Про це в Facebook повідомили голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш та керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Фото: Telegram Єрмака

"Вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю. Це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення", - прокоментував Єрмак.

На місці прильоту спеціалісти зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків. Внаслідок атаки також виникла пожежа — займання відразу ліквідували.

Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські об'єкти та 9 вантажних автомобілів.

Фото: Telegram Єрмака

"Потерпілих від час цієї надзвичайної події немає. На місці події працюють спеціалісти. Прошу не підходити до пошкоджених об'єктів до остаточних висновків спеціалістів", — додав Труш.

Він також закликав місцевих, які побачили уламки збитої ракети, не підходити близько і не торкатися, а телефонувати 101.

Нагадаємо, окупанти також атакували захід України напередодні, 13 травня. Тоді ціллю ворога стала Хмельницька область. Внаслідок атаки 21 людина постраждала.