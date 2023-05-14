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Росіяни крилатими ракетами атакували Тернопільську область: є постраждалі
Під час повітряної тривоги вночі 14 травня в Тернопільській області пролунали вибухи. В 05:00 в регіоні зафіксували приліт крилатих ракет. Відомо про двох постраждалих внаслідок ударів.
Про це в Facebook повідомили голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш та керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
"Вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю. Це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення", - прокоментував Єрмак.
На місці прильоту спеціалісти зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків. Внаслідок атаки також виникла пожежа — займання відразу ліквідували.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські об'єкти та 9 вантажних автомобілів.
"Потерпілих від час цієї надзвичайної події немає. На місці події працюють спеціалісти. Прошу не підходити до пошкоджених об'єктів до остаточних висновків спеціалістів", — додав Труш.
Він також закликав місцевих, які побачили уламки збитої ракети, не підходити близько і не торкатися, а телефонувати 101.
Нагадаємо, окупанти також атакували захід України напередодні, 13 травня. Тоді ціллю ворога стала Хмельницька область. Внаслідок атаки 21 людина постраждала.