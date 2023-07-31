Росіяни масово обстрілюють Херсон: три людини загинули, ще сімнадцять отримали поранення

31 липня окупанти вдарили по середмістю Херсона, унаслідок цього загинув працівник комунального підприємства, ще четверо його колег дістали поранення. Загалом, протягом дня три людини загинуло, ще 17 отримали різні поранення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора та очільник області Олександр Прокудін.

Близько 11:00 стався ще один обстріл. Під ворожим вогнем опинився житловий мікрорайон Херсона. Внаслідок цього, від осколкових поранень загинув 65-річний чоловік, який у момент обстрілу рухався автівкою по одній із вулиць.

Станом на 15:30 внаслідок обстрілів обласного центру травмовано щонайменше 10 цивільних осіб. Серед поранених четверо волонтерів та неповнолітній хлопчик.

Станом на 16.20 обстріли тривають.

Рятувальники наголошують, що під час ліквідації пожеж ворог продовжував завдавати повторні удари. Пожежникам доводилось кілька разів повертатись до гасіння в проміжках між обстрілами.

За даними Прокудіна, станом на 18:00 годину тільки у Херсоні відомо про сімнадцять поранених та троє загиблих мирних людей. Ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу.

Наймолодшій постраждалій – лише 16 років, її в тяжкому стані доставили до лікарні.

Прокудін зазначив, що така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією окупантів на лівобережжі.

"Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ", - додав він.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 30 липня 68 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.