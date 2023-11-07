Росіяни мінують критичну інфраструктуру на окупованій Херсонщині

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники ховають та закопують вибухові пристрої поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Згідно з даними розвідки, такі дії окупантів можуть свідчити про їхній намір знищити ці важливі об'єкти, коли їм доведеться відступати.

Мінування об’єктів критичної інфраструктури є типовим для російських загарбників. Таким чином вони, ймовірно, намагаються спричинити моральний тиск на місцеве населення та прикрити тил у разі відступу, як це було в червні з Каховською ГЕС.

Додамо, що такі дії росіян особливо цікаво виглядають на фоні часткових успіхів ЗСУ у просуванні на лівому березі Дніпра, оскільки українські військові змогли розширити контроль над своїми позиціями на східному березі Дніпра у Херсонській області, а саме – за 17 км на схід від Херсона.