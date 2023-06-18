Росіяни мінують приватні ділянки місцевих жителів на окупованих територіях – Генштаб

Російські війська мінують приватні ділянки жителів окупованої частини Запорізької області, які відмовляються отримувати російські паспорти.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, інженерні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування приватних земельних ділянок жителів села Покровське, які відмовляються від паспорта РФ або виїхали на підконтрольну Україні територію.

"Водночас, земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву повідомляли, що місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України продовжує чинити спротив проти примусової паспортизації. Тому росіяни посилюють репресії через відмову від російського паспорта.