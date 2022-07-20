Росіяни націлені на штурм Бахмута, а в окупованих містах проблеми з технічною водою

Російські війська націлені нині на штурм Бахмута, тому в населених пунктах довкола влаштовують терор. Окупанти мають проблеми з відновленням інфраструктури на тимчасово загарбаних територіях так само, як і з підвезенням навіть технічної води для місцевого населення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Окупанти декілька разів із РСЗВ "Град" били по Білогорівці. Ворог кидає нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, аби саме ті гинули у битві за декілька кілометрів території нашої області. Вони й отримують те, на що заслуговують, а саме кулі, але практично стоять на місці. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, наші Збройні сили утримують свої позиції", - підкреслив Гайдай.

Окупанти націлені на штурм Бахмута, тому й влаштовують терор в населених пунктах, розташованих на підступах до цього міста.

На межі областей за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної.

Зокрема, серйозно постраждало Верхньокам’янське – по домівках людей, які залишились, росіяни влучали і з артилерії, і з "Градів", і навіть застосовували авіацію.

"Зупинено наступ ворога поблизу Білогорівки. За цим та іншими напрямками в супротивника спостерігаються значні втрати", - зазначив Гайдай..

Не за планами в окупантів йдуть справи й в окупованих містах.

"Росіяни обіцяли швидкоруч відновити об’єкти критичної інфраструктури. Газопостачання – усього за тиждень. А на справі в них значні труднощі не те що з ремонтом – із підвезенням. Не тільки питної, а й технічної води", - підкреслив Гайдай.

За його словами, навіть коли Сєвєродонецьк залишився без електропостачання, використувалися законсервовані раніше свердловини, по декілька десятків тонн технічної води на день підвозили співробітники ДСНС, питну воду накопичували в спеціально закуплених резервуарах.

"Ми допомагали людям щосили. В росіяни – тільки обіцянки на камеру. Уявіть, люди в спеку досі не забезпечені водою! Окупаційна влада не в змозі. Тільки "планують налагодити" підвіз", - зазначив Гайдай.

Зазначимо, раніше Гадай повідомляв, що на окупованій Луганщині під мобілізацію підпадають навіть ув’язнені.