Росіяни намагалися з різних напрямків захопити Бахмут, але ЗСУ відкинули окупантів назад - Генштаб

Армія Російської Федерації намагалася з різних напрямків здійснити наступ на Бахмут та заволодіти територією Вуглегірської ТЕС у Донецькій області. Проте, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, українські воїни знову відкинули окупантів назад.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На Волинському та Поліському напрямках білоруська армія продовжує виконувати завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв населені пункти Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське на Сумщині. Також періодично веде повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку росіяни завдали удару по населеним пунктам Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб’яже, Коробочкине, Дергачі та Перемога.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв райони Чепіля, Богородичного та Адамівки.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли БпЛА.

Зокрема, російська армія намагається з різних напрямків здійснити наступ на Бахмут та заволодіти територією Вуглегірської ТЕС, але українські воїни знову відкинули окупантів назад. Також окупанти обстріляли населені пункти Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Задіяли штурмову та армійську авіацію.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в населених пунктах Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Ворожий БпЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

На Південнобузькому напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи та інших.

Нагадаємо, 23 липня близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва. Попередньо відомо про двох поранених, серед них 16-річний хлопець, який отримав осколкове поранення.