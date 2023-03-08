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Росіяни накрили вогнем Нікополь, є постраждалі (ФОТО)
Російські окупаційні війська ввечері 8 березня обстріляли з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
"Внаслідок ворожого обстрілу постраждало шестеро містян, серед них діти 10 та 11-років", - йдеться у повідомленні.
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено понад 20 приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінії електропередач.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Нікополі, що майже щодня потерпає від ворожих обстрілів, досі лишається близько половини населення. Усі охочі виїхали у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.