Росіяни накрили вогнем Нікополь, є постраждалі (ФОТО)

Російські окупаційні війська ввечері 8 березня обстріляли з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Внаслідок ворожого обстрілу постраждало шестеро містян, серед них діти 10 та 11-років", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено понад 20 приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінії електропередач.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Нікополі, що майже щодня потерпає від ворожих обстрілів, досі лишається близько половини населення. Усі охочі виїхали у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.