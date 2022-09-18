Росіяни накрили вогнем Нікополь — тридцять будинків зруйновано, троє людей постраждали

Армія Російської Федерації вночі, 18 вересня, відкрила вогонь з "Градів" та ствольної артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

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В результаті російської агресії троє людей постраждало — 82 та 26-річні чоловіки та 49-річна жінка. Вони дістали уламкові поранення ніг, їх госпіталізували.

Через обстріли на території ринку виникла пожежа, до ранку рятівники ліквідували займання. Крім того, за ніч окупанти пошкодили будівлі райдержадміністрації, шиномонтаж, кілька магазинів, перукарню та дитячий садок. Руйнувань зазнали 25 багатоповерхівок, 5 приватних житлових будинків, 3 лінії електропередач, газопровід та автівки.

Зі ствольної артилерії били окупанти вночі й по Марганецькій громаді Нікопольського району, ніхто не постраждав.

Днем раніше, 17 вересня, в Дніпропетровській області під вогонь потрапили три громади — Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував шість разів, випустивши по мирних містах та селах більш ніж 90 снарядів.

Зазначимо, Нікопольський район щоденно потрапляє під ворожий вогонь. 16 вересня від російських атак постраждали Слобідський та Київський райони міста. Того ж дня у Нікополі прилетіло понад 40 російських снарядів.