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Росіяни "накрили" вогнем Нікопольщину: серед поранених є дитина (ФОТО)

нікополь, обстріли
РФ не припиняє терор мирного населення Дніпропетровщини. Фото: Сергій Лисак.

Протягом дня російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії. Під ворожий вогонь потрапила Червоногригорівська громада і Нікополь. По місту росіяни випустили майже три десятки снарядів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

За його словами, відомо про трьох постраждалих: це двоє воє чоловіків, 61 та 42 років, а також 14-річна дівчинка. Дитину госпіталізували до лікарні.

Внаслідок обстрілів сталося загорання господарських споруд та об'єкту iнфраструктури. Є руйнування на трьох приватних підприємствах та СТО.

Фото 2 — Росіяни "накрили" вогнем Нікопольщину: серед поранених є дитина (ФОТО)

14 п’ятиповерхівок і 7 приватних будинків були пошкоджені російськими снарядами. Окрім цього, 1 господарська знищена повністю, ще 8 – потрощені. 

Фото 3 — Росіяни "накрили" вогнем Нікопольщину: серед поранених є дитина (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Дніпропетровщини. 11 травня окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю та запустили безпілотник.

Автор:
Тетяна Гойденко