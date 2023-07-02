Росіяни "накрили" вогнем Вугледар та поранили трьох людей: в ОВА розповіли про ситуації на Донеччині

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населенення Донецької області. Протягом минулої доби вони 32 рази обстріляли Вугледар, ударили з “Градів” по Богоявленці. Також ворог з двох гелікоптерів атакував ракетами Благодатне.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

Всього за добу внаслідок обстрілів загинула одна людина, ща троє - отримали поранення.

За інформацією Кириленка, на росіяни скинули 2 авіабомби ФАБ-250 по Торецьку. Внаслідок цього було пошкоджено 5 багатоповерхівок, школу та центр реабілітації. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та промислову будівлю.

У Ямполі Лиманської громади через влорожий вогонь одна людина поранена і 7 будинків пошкоджено. Також 1 будинок пошкоджено у Торському.

На Донецькому напрямку відбувалися поодинокі обстріли Красногорівки і Костянтинівки Мар'їнської громади, а також Авдіївки та Очеретиного.

Нагадаємо, протягом доби 30 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Сергіївці та 1 у Миколаївці. Ще 10 людей за добу дістали поранення.