Росіяни намагалися прорватися на Сумщину: загинули двоє цивільних

3 липня росіяни намагалися проникнути на територію Сумщини, а зазнавши невдачі, відкрили вогонь по цивільному населенню.

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

Там зауважують, що російські війська здійснили черговий терористичний акт по відношенню до місцевого населення Сумської області.

"3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави. Не досягнувши мети, ворог, в своїй звичній манері, відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування", - йдеться у повідомленні.

Наразі розслідування обставин надзвичайної ситуації триває.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, в Шосткинському районі поблизу села Ходине Шалигінської громади під обстріл потрапили два транспортні засоби. Жінка та її 22-річний син, які їхали на мопеді, загинули. Водій автівки отримав поранення.

Крім того, у Сумському районі внаслідок обстрілу Хотінської громади на території власного домоволодіння загинув житель села Кіндратівка. Пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки.

"Вчергове закликаємо мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога, аби мінімізувати загрозу вашому життю і здоров’ю", - підкреслили в ОК "Північ".

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російської атаки дронами міста Суми, яка відбулася 3 липня, зросла до 4.