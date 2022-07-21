Росіяни намагаються захопити Бахмут та Вуглегірську ТЕС - Генштаб

Армія Російської Федерації намагається здійснити наступ на Бахмут та заволодіти територією Вуглегірської ТЕС у Донецькій області, проте, як повідомили у Генеральному штабі, Збройні сили України змусили окупантів до втечі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку БпЛА в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Водночас на Харківському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано неподалік Дібровного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки, Грушувахи та інших. На Краматорському напрямку обстріляні райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Званівки та Спірного. Противник веде штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, бої тривають.

Зокрема, окупанти намагаються здійснити наступ на Бахмут та заволодіти територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам’янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших. Завдав авіаційних ударів по селах Вершина та Білогорівка.

Як повідомили у Генштабі, противник намагався захопити територію Вуглегірської ТЕС. Проте українські воїни змусили окупантів до втечі. В районі Новолуганського бойові дії тривають. Для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли в районах населених пунктів Веселе, Уманське, Курахове, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Золота Нива, Новопіль, Новомайорське, Полтавка, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка та інших. Завдав авіаударів неподалік Красногорівки та Солодкого та на окремих ділянках удосконалює інженерне обладнання оборонних позицій.

На Південнобузькому напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій. Здійснює ведення розвідки БпЛА. Ворог також обстрілював цивільну інфраструктуру по лінії зіткнення в районах населених пунктів Апостолове, Миколаївка, Лепетиха, Червона Долина, Мурахівка, Благодатне, Прибузьке та Лимани.

За наявною інформацією, у військових частинах збройних сил РФ спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу, які проходили службу по короткострокових контрактах. Також, більшість військовослужбовців відмовляється подовжувати довготермінові контракти, дія яких закінчилась.

Нагадаємо, командування північного флоту РФ проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Там процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.