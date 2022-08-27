Росіяни нанесли удар по житловому будинку в Харківській області — загинула жінка

Окупаційні війська Російської Федерації нанесли удари з РСЗВ по мирному населенню Харківської області. В результаті одна жінка 52 років загинула.

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Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив ввечері 27 серпня, що вона мешкала в житловому будинку в Золочеві, який став ціллю окупантів. Загарбники нанесли удар прямо по будинку, де в цей момент й знаходилась загибла.

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Крім того, цього ж дня окупанти з РСЗВ обстріляли смт Донець Ізюмського району. В Донці поранення отримав 49-річний чоловік, додав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ввечері 27 серпня ворог також наніс удар по Шевченківському районі міста. Влучання зафіксоване на території одного із підприємств.

Очільник міста уточнив, що вдарили касетним "Ураганом". Постраждалих та пожежі немає.

Нагадаємо, в ніч на 27 серпня росіяни завдали підступного ракетного удару по центру Харкова. Протягом доби ворог продовжував обстріли Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів області

Зазначимо, напередодні росіяни обстріляли Харків ракетами "Калібр" та касетними боєприпасами.